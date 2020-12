Der Ostalb-Morgen

Der Live-Ticker mit Verkehr, Wetter und allem, was Sie zum Start in den Tag wissen müssen.

8.18 Uhr: Uriniert, randaliert und geklaut: Vor der Polizei flüchteten am Donnerstagabend mehrere Jugendliche, die sich an einem Ellwanger Einkaufsmarkt getroffen und Alkohol getrunken hatten. Einer der Jugendlichen rutschte bei der Flucht aus und landete auf dem Boden. Er hatte laut Polizeiangaben über eine Promille Alkohol intus.

7.40 Uhr: Achtung Verkehrsteilnehmer: Auf der B29 Aalen Richtung Stuttgart ist zwischen Lorch-Ost und Lorch-Waldhausen eine ungesicherte Unfallstelle auf dem Standstreifen.

7.40 Uhr: In einem Verbrauchermarkt in Nördlingen haben am Mittwochnachmittag ein Mann und eine Frau Süßwaren gestohlen. Wie die Polizei berichtet, versteckte die Frau das Diebesgut in ihrer Unterhose. Anschließend verließ das Diebespaar den Markt, wurde dabei jedoch aufgehalten und es wurde die Polizei verständigt. Die beiden trugen während ihrer Diebestour außerdem keinen Mund-Nasen-Schutz. Nun erhalten beide Strafanzeigen und Hausverbote für diesen Laden.

7.25 Uhr: Zeiss verpasst zwar das elfte Rekordjahr in Folge, die Halbleitersparte boomt aber trotz Covid-Krise ungebrochen. Während in anderen Unternehmen Stellen gestrichen werden, entstehen in bei Zeiss in Oberkochen hunderte neue.

6.50 Uhr: Ein Blick aufs Wetter: Am Freitag scheint auf der Ostalb abseits des Hochnebels häufig die Sonne bei 9, örtlich auch 10 Grad. Ähnlich geht es auch am Samstag weiter. Tim Abramowski hat die Aussichten fürs Wochenende zusammengefasst und blickt auch auf die Weihnachtswoche.

6.40 Uhr: Die Münsterbauhütte ist nun Teil des UNESCO-Kulturerbes. Die Stadt Schwäbisch Gmünd taucht damit ein weiteres Mal in der Liste des Immateriellen Kulturerbes der UNESCO auf. Erst war es die Altersgenossentradition, die Teil des UNESCO-Kulturerbes wurde. Der zwischenstaatliche Ausschuss der UNESCO hat das Bauhüttenwesen nun offiziell in sein Register „Guter Praxisbeispiele“ aufgenommen.

6.35 Uhr: Der IC 2062 nach Nürnberg (planmäßige Abfahrt 6.59 Uhr in Aalen) fährt heute rund zehn Minuten später ab. Sonst meldet die Bahn keine weiteren Verspätungen oder Störungen. Kommen Sie gut ans Ziel.

6.10 Uhr: Keine besonderen Vorkommnisse auf den Straßen. An diesem Morgen haben Sie freie Fahrt.

6.05 Uhr: Großeinsatz in der Nacht für die Feuerwehren, Rettungsdienste und die Polizei in Ellwangen. In einem Mehrfamilienhaus in der in der Goldrainstraße kam es am späten Abend zu einem Kellerbrand. Elf Menschen wurden verletzt, einer davon schwer.

6 Uhr: Guten Morgen und willkommen zum Ostalb-Morgen an diesem Freitag. Hier erfahren Sie kurz zusammengefasst, was zum Start in den Tag wichtig ist. Janika Debler begleitet Sie durch den Morgen und fasst alles rund um Verkehr, Wetter und wichtigen Meldungen bis etwa 9 Uhr zusammen.