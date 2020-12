Jugendliche randalieren an Ellwanger Einkaufsmarkt

Ellwangen. Kurz nach 20 Uhr am Donnerstagabend verständigte der Marktleiter eines Einkaufsmarktes in der Konrad-Adenauer-Straße die Polizei, nachdem mehrere Jugendliche gegen die Eingangstüre uriniert, Regale umgeworfen und eine Flasche Wodka entwendet hatten. Beim Eintreffen der Polizei befanden sich mehrere Jugendliche auf dem Parkplatz, die beim Anblick des Streifenwagens in verschiedene Richtungen flüchteten. Bei der Verfolgung rutschte einer der mutmaßlichen Täter aus und stürzte zu Boden, wobei er sich leichte Abschürfungen zuzog. Der 15-Jährige, der laut Polizeiangaben über eine Promille Alkohol intus hatte, wurde zum Polizeirevier gebracht. Seine Angehörigen wurden über den Sachverhalt informiert. Während der gesamten Maßnahme zeigte sich der 15-Jährige uneinsichtig und extrem frech. Bereits gegen 18 Uhr fielen die Jungs am besagten Einkaufsmarkt auf, weil sie sich entgegen der Corona-Verordnung dort angesammelt und Alkohol konsumiert hatten. Trotz Platzverweis kamen sie später zurück. Die Ermittlungen zu den anderen Beteiligten dauern an. Verschiedene Anzeigen stehen im Raum.