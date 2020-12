Abstrichstelle und Gesundheitsamt: So läuft's über die Feiertage

Aalen. Das Landratsamt Ostalbkreis sowie alle Dienst- bzw. Außenstellen der Landkreisverwaltung sind auch während des Lockdowns zu den üblichen Zeiten geöffnet. „Da wir in unseren Dienststellen alles Notwendige tun, um den Infektionsschutz sowohl unserer Beschäftigen als auch unserer Kundinnen und Kunden zu gewährleisten, wollen wir den Betrieb möglichst normal weiterführen“, erklärt Landrat Dr. Joachim Bläse. Dennoch bittet der Landrat die Dienststellen nur in dringenden Fällen persönlich aufzusuchen. Dabei ist das Tagen einer Alltagsmaske verpflichtend.

Bürger können ihr Anliegen auch telefonisch oder per E- Mail abwickeln. Auch eine Terminvereinbarung sei möglich und helfe, unnötige Wartezeiten und Ansammlungen in den Dienststellen zu vermeiden - besonders für die Kfz-Zulassungs- und Führerscheinstellen.

An den Feiertagen

An Heiligabend, den Weihnachtsfeiertagen sowie an Silvester und am 6. Januar (Dreikönig) hat die Landkreisverwaltung geschlossen. Vom 28. bis 30. Dezember ist das Landratsamt zu den üblichen Zeiten erreichbar.

Erreichbarkeit Gesundheitsamt

Das Gesundheitsamt ist telefonisch unter der Hotline (07361) 503-1900 vom 24. bis 27. Dezember sowie am 31. Dezember und am 1. Januar von 8 bis 12 Uhr und per E-Mail corona@ostalbkreis.de erreichbar. Am 2. und 3. Januar sowie am 6. Januar ist das Gesundheitsamt ausschließlich per E-Mail corona@ostalbkreis.de erreichbar.

Abstrichstelle

Die Abstrichstelle in der ehemaligen Musikschule in Aalen, Hegelstraße 27, arbeitet vom 21. bis 23. Dezember und vom 28. bis 30. Dezember von 18 bis 21 Uhr. Termine vergibt das Gesundheitsamt unter Tel. (07361) 503-1901.

Vom 24. bis 27. Dezember sowie vom 31. Dezember bis 3. Januar 2021 werden bei Bedarf Abstriche in der Fieberambulanz in Aalen in der ehemaligen Musikschule vorgenommen. Termine können nur für den jeweils aktuellen Tag online über https://www.terminland.de/Fieberambulanz-Aalen/ gebucht werden.

„Das ärztliche und Assistenz-Team hat sich bereit erklärt, über die Feiertage und den Jahreswechsel vor Ort zu sein. Dafür herzlichen Dank an die Kolleginnen und Kollegen“, so die Vorsitzenden der Kreisärzteschaften Dr. Sebastian Hock und Dr. Erhard Bode. „Unsere Bitte an alle Patientinnen und Patienten ist es, nur im Notfall und bei coronatypischen Symptomen an den Weihnachtsfeiertagen bzw. über Silvester und Neujahr die Fieberambulanz aufzusuchen.“

„Ihr Einsatz ist nicht selbstverständlich, und in Zeiten der Corona-Pandemie wissen wir alle dies noch mehr zu schätzen“, dankt auch der Landrat allen Helfern.