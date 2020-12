„The BossHoss“ und Cro in Heidenheim

Heidenheim. Nach der durch die Corona-Pandemie bedingten Pause findet im Sommer 2021 zum fünften Mal in Heidenheim im Brenzpark ein großes Open- Air-Wochenende statt. Am 21. und 22. August dürfen sich die Musikfans auf „The BossHoss“ und Cro freuen. Karten für diese beiden Konzerte gibt es in Heidenheim im Pressehaus, der Tourist Information, ActivReisen und beim Naturtheater, bei den Geschäftsstellen der Tageszeitungen, online auf swp.de/ticketshop und bei allen weiteren bekannten Vorverkaufsstellen. Ticket Hotline (07321) 327491.