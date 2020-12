Durchsuchungen und Festnahmen im Rems-Murr-Kreis

Polizeibericht In sechs Asylbewerberheime soll mit Betäubungsmitteln gehandelt worden sein

Aalen. Als Ergebnis langwieriger Ermittlungen der Kriminalpolizeidirektion Waiblingen fanden am Donnerstag, 17. Dezember, in der Zeit zwischen 6 Uhr und 09 Uhr morgens Durchsuchungen und Festnahmen im Bereich der Rauschgiftkriminalität statt. Das teilt das Polizeipräsidium Aalen und die Staatsanwaltschaft Stuttgart in einer gemeinsamen Pressemitteilung mit.

Insgesamt waren 118 Kräfte des Polizeipräsidiums Aalen und des Polizeipräsidiums Einsatz eingesetzt. Die Maßnahmen konzentrierten sich auf insgesamt sechs Asylbewerberheime im Rems-Murr-Kreis. Dort soll es nach polizeilichen Erkenntnissen wiederholt zum Handel mit Betäubungsmitteln gekommen sein. Im Rahmen der Durchsuchungen konnten kleinere Mengen Betäubungsmittel sowie Bargeld und entwendete Fahrräder aufgefunden werden. Sechs Gambier im Alter zwischen 20 und 30 Jahren wurden aufgrund bestehender Haftbefehle festgenommen und nach Vorführung beim Amtsgerichts Stuttgart in eine Justizvollzugsanstalt gebracht, heißt es in der Pressemeldung.