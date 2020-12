Nächtliche Corona-Ausgangssperre: Polizei kontrolliert

Polizei 200 Fahrzeuge hat die Polizei am Freitagabend in Schwäbisch Gmünd kontrolliert.

Schwäbisch Gmünd. 250 Personen und 200 Fahrzeuge hat die Polizei in Schwäbisch Gmünd in der Lorcher Straße und auf der B298 am Freitagabend auf die Einhaltung der Corona-Ausgangssperre kontrolliert. Wie die Polizei auf Nachfrage mitteilt, gab es mehrere Verwarnungen und vereinzelte Strafanzeigen, da einige Autofahrer aus rein privaten Gründen unterwegs waren und somit gegen die Corona-Ausgangssperre verstoßen haben. Laut der Corona-Verodnung gibt es in Baden-Württemberg wegen der hohen Corona-Infektionszahlen seit Samstag, 12. Dezember, eine nächtliche Ausgangssperre. Zwischen 20 Uhr und 5 Uhr ist das Verlassen der Wohnung nur aus triftigen Gründen zulässig. Einen triftigen Grund hatten auch einige der kontrollierten Personen am gestrigen Freitag, bestätigt die Polizei.