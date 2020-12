Unfall nach Verfolgungsfahrt

Heubach. Ein Motorradfahrer, der am Samstagmittag in Heubach mit einem KTM-Motorrad ohne Kennzeichen unterwegs war, hat sich auf der Flucht vor der Polizei leicht verletzt und möglicherweise andere Verkehrsteilneher gefährdet. Nach Angaben der Polizei wollten Beamte des Polizeipostens Heubach den 37-Jährigen aufgrund des fehlenden Kennzeichens gegen 13.55 Uhr kontrollieren. Als der Motorradfahrer den Streifenwagen mit eingeschalteten Blaulicht und Martinshorn in der Hauptstraße wahrnahm, ergriff er sofort die Flucht, heißt es im Polizeibericht. Der Fahrer wendete und fuhr seitlich gegen den folgenden Streifenwagen. Bei seiner Flucht in Richtung Heubacher Ortsmitte und weiter nach Buch und Bargau geriet er mehrfach auf die Gegenfahrbahn und fuhr schließlich auf ein Feld. Als er anschließend auf den dortigen Gemeindeverbindungsweg auffuhr, kam er zu Fall und verletzte sich leicht, teilt die Polizei weiter mit. Der Mann versuchte, sein Motorrad wieder aufzustellen und weiterzufahren, was jedoch nicht gelang. Daraufhin flüchtete er zu Fuß weiter in Richtung Gügling, wo er von Passanten gesehen wurde. Eine Streife des Polizeireviers Schwäbisch Gmünd konnte ihn schließlich stoppen und festnehmen. Den angerichteten Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 2500 Euro. Verkehrsteilnehmer die durch das Verhalten des Motorradfahrers bei seiner Flucht gefährdet wurden, werden gebeten, sich beim Verkehrsdienst des Polizeipräsidiums Aalen unter (07361) 5800 zu melden.