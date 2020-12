Sparbuch aus Heubacher Wohnhaus gestohlen

Heubach. Am Sonntagnachmittag kam es in Heubach zu einem Diebstahl aus einem Wohnhaus. Ein Unbekannter drang zwischen 15 Uhr und 18.10 Uhr durch ein aufgehebeltes Fenster in ein Wohnhaus in der Richard-Wagner-Straße ein. Er begab sich in das Schlafzimmer im ersten Obergeschoss, durchsuchte dieses und entwendete ein Sparbuch. Als der Täter, der etwa 40 Jahre alt und ca. 1,50 Meter groß war, von der heimkehrenden Geschädigten gestört wurde, verließ er das Haus über die Terrassentüre und flüchtete in Richtung Friedhof. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 4000 Euro beziffert.