Kellerbrand in Lorch: Mehrfamilienhaus evakuiert

Polizeibericht Feuerwehreinsatz am Montagmittag. Ermittlungen zur Brandursache dauern noch an

Lorch. Am diesem Montag wurde der Polizei gegen 13.30 Uhr ein Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Haldenbergstraße gemeldet. Von einer Anruferin wurde mitgeteilt, dass es aus dem Keller stark rauchen und nach Plastik riechen würde. Die eintreffende Polizei evakuierte das Haus und brachte sämtliche Bewohner ins Freie, teilt die Polizei mit. Durch die eintreffende Feuerwehr aus Lorch, die mit drei Fahrzeugen und 20 Wehrleuten vor Ort kam, konnte die Brandausbruchstelle sehr schnell lokalisiert und das Feuer gelöscht werden. Die Feuerwehr aus Schwäbisch Gmünd, die ebenfalls alarmiert wurde, konnte die Anfahrt abbrechen. Zunächst wurde von einem defekten Akku eines E-Bikes als Brandursache ausgegangen, was sich jedoch derzeit laut Polizeiangaben noch nicht bestätigt hat. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 5000 Euro. Vor Ort waren zudem zwei Rettungswagen und ein Notarztwagen im Einsatz. Allerdings wurde niemand verletzt.