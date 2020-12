69-Jährige stirbt bei Brand in Winnenden

Blaulicht In einem Einfamilienhaus in Winnenden ist am Montagabend ein ein Feuer ausgebrochen. Die Brandursache ist noch nicht geklärt

Winnenden. Eine 69-jährige Bewohnerin eines Einfamilienhauses in der Bachstraße in Winnenden ist am Montagabend bei einem Brand ums Leben gekommen. Wie die Polizei berichtet, brach das Feuer aus bislang ungeklärter Ursache im Obergeschoss des Wohnhauses aus. Ein 73-jähriger Mann konnte sich noch selbstständig retten, für die 69 Jahre alte Bewohnerin des Hauses kam hingegen jede Hilfe zu spät. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot im Einsatz, konnte die Frau aber nicht mehr lebend aus den Flammen retten, so die Polizei.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.