Kreis Göppingen: 26-Jähriger bei Ebersbach getötet

Ebersbach/Fils. Am Montag wurde ein 26-jähriger Spaziergänger in Ebersbach/Fils im Kreis Göppingen getötet. Wie Staatsanwaltschaft Ulm und Polizei mitteilen, war der 26-Jährige gegen 18 Uhr mit seiner 30-jährige Frau auf einem Schotterweg an der Fils neben dem Gentenriedweg unterwges. Nahe der Unterführung unter der Albstraße hätten sich zwei unbekannte Männer genähert, wie die Frau später der Polizei berichtete. Sie schlugen auf den 26-Jährigen ein. Er ging schwer verletzt zu Boden. Die 30-Jährige überstand den Angriff mit leichten Verletzungen. Danach flüchteten die unbekannten Täter.

Schnell waren Polizei und Rettungsdienst am Tatort. Die Wiederbelebung des 26-Jährigen blieb erfolglos. Er starb noch am Tatort. Rettungsdienst und Notfallseelsorger kümmerte sich vor Ort um die Verletzte und erste Zeugen.

Die Polizei suchte sofort nach den Angreifern. Dabei kam auch ein Polizeihubschrauber zum Einsatz. Die Täter konnten bislang nicht gefasst werden. Die Kriminalpolizei hat eine Sonderkommission gebildet, Staatsanwaltschaft Ulm und Polizei ermitteln wegen des mutmaßlichen Tötungsdeliktes. Die polizeilichen Ermittlungen laufen auf Hochtouren. In diesem Zusammenhang suchen die Behörden Zeugen. Sie bitten um Hinweise und fragen: