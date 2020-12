Klotzbachbrücke ist wieder befahrbar

Verkehr Die neue Brücke in der Adlerstraße Ecke Klotzbachstraße in Heubach ist befahrbar. Das Geländer fehlt noch – Bauzäune sichern die Fahrbahn zum Klotzbach auf beiden Seiten. Die Stadt investierte in die Sanierung und Erneuerung der Brücke nach eigenen Angaben 125 000 Euro. Foto: me