Schlägerei unter betrunkenen Jugendlichen

Ellwangen. Am Montag um kurz vor 19 Uhr kam es in der Siemensstraße zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 19-Jährigen und einem 16-Jährigen. Hierbei schlug der 19-Jährige laut Polizeiangaben mit den Fäusten auf seinen jüngeren Kontrahenten ein und setzte dies auch fort, als der Junge bereits auf dem Boden lag. Nachdem eine vorbeikommende Frau den Angreifer lautstark zum Aufhören aufforderte, ließ dieser von seinem Opfer ab und flüchtete in Richtung Haller Straße, wo er kurz darauf aufgrund einer Zeugenaussage von der Polizei festgenommen werden konnte. Der 16-Jährige wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.

Beide Jugendlichen seien deutlich betrunken gewesen, so die Polizei. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.