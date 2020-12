Interaktiver Impfrechner für den Ostalbkreis: Wer ist wann an der Reihe?

Aalen. Wann werde ich geimpft? Mit unserem interaktiven Impfrechner für den Ostalbkreis können Sie anhand eines Fragebogens schnell und einfach herausfinden, ob und wann Sie gegen Covid-19 geimpft werden. Am Sonntag, 27. Dezember, starten die ersten Impfungen auch in Baden-Württemberg. Im Ostalbkreis soll es spätestens Mitte Januar losgehen. Die Impfrechner stellt Ihnen maximal zehn Fragen. Anschließend erfahren Sie, zu welcher Prioritätsgruppe laut Impfverordnung Sie gehören und wie viele Menschen im Ostalbkreis in etwa ebenfalls zu dieser Gruppe gehören und wie lange es rechnerisch dauert, bis alle in dieser Gruppe im Kreisimpfzentrum in der Ulrich-Pfeifle-Halle geimpft sind.

Wer sich gegen Corona impfen lassen will, muss selbst aktiv werden. Die Anmeldung soll laut Angaben des Sozialministeriums online über www.116117.de , die gleichnamige App oder über die Telefonnummer 116 117 erfolgen. Beim Anruf werde die Impfberechtigung (Alter, Krankheit, Beruf) abgefragt.

Der Impfrechner ist eine Idee des „Kölner Stadtanzeigers“, den wir mit freundlicher Genehmigung auf die Zahlen des Ostalbkreises angepasst haben.