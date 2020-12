Unbekannte zünden Auto an

Polizeibericht Feuerwehreinsatz in Schwäbisch Gmünd

Schwäbisch Gmünd. Am 1. Weihnachtsfeiertag gegen 0.45 Uhr setzten zwei unbekannte Täter einen schwarzen BMW in der Werrenwiesenstraße in Brand. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stand der BMW bereits im Vollbrand. Eine Nachbarin hörte laut Polizeiangaben einen Knall und sah zwei Männer vom brennenden Auto wegrennen. Durch die starke Hitzeentwicklung wurde ein neben dem BMW geparkter nicht zugelassener Mercedes S 400 ebenfalls beschädigt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 4000 Euro. Die Feuerwehr Schwäbisch Gmünd war mit zwei Fahrzeugen und elf Mann vor Ort im Einsatz.