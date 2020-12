Iggingen: Einbruch in Wohnhaus

Iggingen. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag brachen bislang unbekannte Täter in ein Wohnhaus in der Kastengasse ein. Um ins Haus zu gelangen, hebelten sie laut Polizeiangaben ein Fenster auf. Der oder die unbekannten Täter stahlen Bargeld und Schmuck im Wert von über 1.000 Euro, so die Polizei.