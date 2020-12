2000 Euro Sachschaden nach Unfallflucht

Schwäbisch Gmünd-Bettringen. Zwischen Dienstagabend und Freitagvormittag wurde ein Mazda beschädigt, der in der Weilerstraße ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand geparkt war. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer streifte laut Polizeiangaben mit seinem rechten Außenspiegel den Mazda auf der Fahrerseite und am linken Außenspiegel. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2.000 Euro. Zeugen, die Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Telefonnummer (07171) 3580 zu melden.