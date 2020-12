Ein wolkenreicher Wochenstart

Am Montag gibt es auf der Ostalb einen Wechsel aus vielen Wolken und etwas Sonne. Vereinzelt fällt auch etwas Schnee. Die Spitzenwerte liegen bei -1 bis +3 Grad. -1 Grad gibt’s in Neresheim, 0 in Bopfingen, 1 in Ellwangen, 2 in Aalen. Die 3 Grad gibt’s rund um Schwäbisch Gmünd. In der Nacht zu Dienstag ist es meist bedeckt, der ein oder andere Schneeschauer ist aber nicht ganz ausgeschlossen. Die Tiefstwerte liegen bei +1 bis -1 Grad. Am Dienstag und Mittwoch sind weiterhin viele Wolken unterwegs. Die Spitzenwerte liegen um, beziehungsweise bei knapp über dem Gefrierpunkt. Noch schnell ein Blick auf Silvester: Nach aktuellem Stand kann es immer wieder mal schneien. Die Werte liegen um null Grad.