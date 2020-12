Auch am Dienstag dominieren wieder die Wolken

Am Dienstag ändert sich beim Wetter kaum etwas. Es sind weiterhin viele Wolken unterwegs und örtlich kann es etwas regnen, beziehungsweise oberhalb 500 bis 600 Meter auch schneien. Es weht außerdem ein spürbarer Wind. Die Spitzenwerte liegen bei 0 bis 4 Grad. 0 Grad werden es in Neresheim, 1 in Bopfingen, 2 in Ellwangen, 3 in Aalen. Rund um Schwäbisch Gmünd gibts die 4 Grad. In der Nacht zu Mittwoch ist es meist bewölkt. Die Tiefstwerte liegen bei 0 bis -3 Grad. Im weiteren Wochenverlauf, also auch an Silvester und Neujahr, geht es ganz genauso weiter. Die Spitzenwerte liegen bei knapp über dem Gefrierpunkt.