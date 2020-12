20-Jähriger ohne Führerschein verursacht Unfall - zwei Schwerverletzte

Polizeibericht Schwere Verletzungen erlitten der Fahrer und auch der Beifahrer am Montagabend auf der B10 bei Göppingen.

Göppingen. Ein 20-Jähriger ist am Montagabend auf der B 10 ohne Führerschein unterwegs gewesen und verursachte einen Unfall. Dabei erlitten er und sein gleichaltriger Beifahrer schwere Verletzungen. Laut Polizei fuhr der 20-Jährige demnach gegen 19.30 Uhr mit einem Skoda die B10 in Fahrtrichtung Ulm. Zwischen den Anschlussstellen Göppingen-Zentrum Ost und Eislingen-West kam er nach links von der Fahrbahn ab und krachte in die Leitplanke.

Durch die Wucht des Aufpralls schleuderte der Skoda nach rechts ins Bankett. Dort prallte er mit der linken Fahrzeugseite in einen Vorwegweiser und riss diesen aus der Verankerung. Der Vorwegweiser fiel dabei um und kam auf dem Grünstreifen zum Liegen. Die Fahrt des Skoda endete total beschädigt zwischen kleinen Bäumen und Buschwerk. Bei dem Zusammenstoß wurden der Fahrer und sein gleichaltriger Beifahrer schwer verletzt. Sie wurden in ein umliegendes Krankenhaus gebracht.

Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der 20 Jahre alte Fahrer keinen Führerschein hat. Der Beifahrer, dem der Skoda gehört, hatte ihn fahren lassen. Gegen beide wird nun ermittelt. Um den zwischen den Bäumen steckenden Skoda bergen zu können, musste die herbeigerufene Feuerwehr Göppingen mehrere Bäume fällen. Bei dem Verkehrsunfall entstand ein Sachschaden von mindestens 11.000 Euro. Der Verkehrsunfall wurde vom Verkehrsdienst Mühlhausen aufgenommen.