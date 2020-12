Betrunkener Autofahrer mit zwei Promille unterwegs

Crailsheim. In der Nacht zum Dienstag ist ein 44 Jahre alter Autofahrer mit rund zwei Promille unterwegs gewesen. Wie die Polizei berichtet, stellte eine Streifenbesatzung gegen 1 Uhr einen Jaguar in der Rettungsgasse zum Klinikum Crailsheim fest. An dem Fahrzeug war die Warnblinkanlage eingeschaltet, zudem war es unverschlossen. Als die Beamten den Fahrer des Sportwagens im Klinikum suchen wollten, stellten sie diesen vor dem Gebäude fest. Der 44-Jährige gab an, wegen einer Auskunft die Klink aufgesucht zu haben. Im Gespräch stellten die Beamten Alkoholgeruch bei dem Mann fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von nahezu zwei Promille. Der Führerschein des Mannes wurde nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft beschlagnahmt. Der Mann musste sich zudem einer Blutentnahme im Klinikum unterziehen. Ihm droht eine Strafanzeige.