Freude beim Edelmetallverband

Schmuck und Gerät Die Geschäftsführerin des Edelmetallverbandes Anne Helary und Luise Wanner freuen sich über zwei Weinkaraffen, die um 1960 bei der Firma Deyhle mit der legendären Silbertraube in 925 Silber hergestellt wurden. Das Glas stammt aus der Gmünder Josephinenhütte. Der Edelmetallverband hat in seinem Ladengeschäft in der Bocksgasse 38 eine Verkaufsausstellung mit dem Thema „Silber, Wein und gute Laune“. Foto: privat