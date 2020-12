Missglückte Landung bei Kaisersbach: Heißluftballon bleibt in Bäumen hängen

Kaisersbach. An Silvester gegen 12.20 Uhr kam es im Bereich der Landstraße 1150 zwischen Kaisersbach und Kirchenkirnberg zu einem Unfall mit einem Heißluftballon. Wie die Polizei berichtet, startete der Flug mit gemäß zuvor erfolgter Anmeldung mit sechs Insassen in Plüderhausen und sollte im Bereich Kaisersbach enden. Bei der Landung wurde der Heißluftballon von einer Sturmböe erfasst, wodurch er in nahestehende Bäume geriet. Alle Insassen konnten sich selbstständig aus dem Korb des Heißluftballons befreien und blieben unverletzt. Durch den anschließenden Versuch der Beteiligten den Heißluftballon aus den Bäumen zu befreien, wurde die Landstraße kurzzeitig vollständig gesperrt. Der Heißluftballon konnte schließlich vom Grundstücksinhaber geborgen werden. Am Heißluftballon selbst entstand kein Sachschaden. Ob ein Verstoß gegen die Corona Verordnung vorliegt wird geprüft und gegebenenfalls zur Anzeige gebracht.