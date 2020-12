Probleme bei Laboranalyse von Coronatests in Heidenheim

Heidenheim. Ein Labor hat dem Gesundheitsamt Heidenheim am diesem Donnerstagvormittag über Probleme bei der PCR-Testung von Nasen-Rachen-Abstrichproben informiert. In Folge dessen seien mehrere Laborbefunde mitgeteilt worden, die nicht zutreffend waren. Das teilt das Landratsamt Heidenheim am Donnerstagabend mit. Das Labor habe aus eigener Veranlassung die Proben nochmals nachgetestet und am Donnerstagnachmittag die korrekten Befunde dem Gesundheitsamt übermittelt.

Das Labor bedauerte gegenüber dem Gesundheitsamt diesen Vorfall, so die Landkreisverwaltung. Wie sich herausstellte, handelt es sich hierbei um PCR-Tests, die am Dienstag durchgeführt worden waren. Irrtümlicherweise wurden sowohl falsch positive als auch falsch negative Befunde dem Gesundheitsamt übermittelt. Aufgrund der neuen Erkenntnisse wurden die betroffenen Personen umgehend durch das Gesundheitsamt informiert. Die verhängten Isolations- und Quarantänemaßnahmen wurden wieder aufgehoben. Gleichzeitig wurden die jetzt als positiv getesteten Personen in häusliche Isolation versetzt und deren Kontaktpersonen ermittelt.

Die Landkreisverwaltung Heidenheim meldet an diesem Donnerstag, 31. Dezember, 28 Coronavirus-Neuinfektionen. Die Gesamtzahl der bestätigten Infektionen im Landkreis Heidenheim steigt damit auf 2652, die aktiven Fälle erhöhen sich auf 267. 2280 Personen können als Genesen gemeldet werden. Die 7-Tage-Inzidenz erreicht damit einen Wert von 90,3 pro 100.000 Einwohner.