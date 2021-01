Feuerwerk läutet das neue Jahr in Waldstetten ein

Jahreswechsel Zwar etwas weniger, aber genau so schön! In Waldstetten wurde das neue Jahr mit Raketen und Böller eingeläutet. Nicht ganz so lang und viel wie in den Jahren zuvor, aber trotzdem sehenswert. Gmünder Tagespost Redakteur Jan Sigel knipste dieses Bild.

