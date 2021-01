Unfall auf B 29: 18-Jährige bleibt unverletzt

Lauchheim. Aufgrund von Straßenglätte ist es am Sonntagmorgen bei Lauchheim auf der B29 zu einem Unfall gekommen. Eine 18 Jahre alte Autofahrerin war laut Polizei gegen 6.10 Uhr in Richtung Bopfingen unterwegs. Kurz vor der Einmündung nach Röttingen verlor sie auf der glatten Fahrbahn die Kontrolle über ihr Auto und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort prallte sie zunächst gegen die Leitplanke und wurde abgewiesen. In der Folge kollidierte sie mit der Leitplanke auf der linken Fahrbahnseite und kam dort zum Stehen. Es entstand Sachschaden in Höhe von 4000 Euro. Die Fahrerin blieb augenscheinlich unverletzt.