Mehr Bauplätze

Abtsgmünd. Der Gemeinderat hat in seiner jüngsten Sitzung einstimmig beschlossen, im Teilort Hohenstadt den Bebauungsplan „Ziegeläcker III“ aufzustellen. Selbst wenn vorerst nur neun der insgesamt 23 möglichen Bauplätze erschlossen werden können, weil die Gemeinde mit einem großen Grundstückseigentümer keine Einigung hat erzielen können. So werden erst mal 1,8 Hektar am südöstlichen Ortsrand Hohenstadts erschlossen, angrenzend ans bestehende Wohngebiet. Auch östlich der Heerstraße (Richtung Börrat) soll eine Häuserzeile stehen. Durch einstimmigen Gemeinderatsbeschluss sicherte sich die Gemeinde das Vorkaufsrecht für die übrigen 14 Bauplätze. „Um privaten Grundstücksspekulationen vorzubeugen und zur Sicherung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung“, so die Begründung.