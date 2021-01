Betrunkener Jugendlicher pöbelt Seniorin und Polizei am Aalener Bahnhof an

Aalen. Ein betrunkener Jugendlicher wurde am Montagnachmittag von der Polizei mit zur Dienststelle genommen, nachdem er sich gegenüber einer Senioren in der Aalener Bahnhofshalle und den hinzugezogenen Polizisten aggressiv verhalten hatte. Gegen 16 Uhr setzte sich der 17-Jährige in der Aalener Bahnhofshalle auf eine Bank, auf der bereits eine 64-Jährige saß. Wie die Polizei berichtet, forderte der Jugendliche die Frau dann auf, den Mindestabstand einzuhalten und die Bank zu verlassen. Um seine Forderung zu unterstreichen, stieß er die Frau mehrfach gegen die Schulter. Nachdem von Passanten die Polizei verständigt worden war und diese vor Ort eintraf, wurde der Jugendliche laut Angaben der Polizei zusehends aggressiver und trat gegen einen Polizeibeamten. Um den Sachverhalt aufzunehmen wurde er daraufhin mit zur Dienststelle genommen, wo auch ein Alkoholtest durchgeführt wurde, der anzeigte, dass der 17-Jährige mehr als zwei Promille Alkohol aufwies. Auf dem Polizeirevier beleidigte er alle anwesenden Beamten. Es wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet.