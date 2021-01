Ein wolkenreicher Feiertag - ab und zu fällt auch mal Schnee

Am Dreikönigstag überwiegen auf der Ostalb wieder die Wolken, dazu kann es auch immer wieder mal schneien. Die Spitzenwerte liegen bei -1 bis +2 Grad. -1 Grad gibt’s in Neresheim, 0 in Bopfingen, 1 Grad in Ellwangen. Die 2 werden in Aalen und Schwäbisch Gmünd erreicht. In der Nacht zu Donnerstag gibt es vereinzelt leichten Schneefall. Die Tiefstwerte liegen bei -1 bis -3 Grad. Am Donnerstag, Freitag und Samstag sind weiterhin viele Wolken unterwegs, örtlich kann es auch mal schneien. Die Temperaturen gehen Schritt für Schritt zurück und spätestens am Wochenende gibt es überall Dauerfrost.