Im Video ansehen: Digitales Konzert der SHW Bergkapelle

Musik Das traditionelle Dreikönigskonzert der SHW Bergkapelle Wasseralfingen muss in diesem Jahr ausfallen.

Wasseralfingen. Man sieht dem Ersten Vorsitzenden der SHW Bergkapelle Eugen Krämer förmlich an, wie schwer er sich mit dieser Absage tut: „Seit über 125 Jahren gibt es die Tradition der Dreikönigskonzerte in Aalen. Es ist schon sehr schwer, dieses für uns so wichtige Konzert jetzt absagen zu müssen!“

Der Verein aus Wasseralfingen sieht aber keine andere Möglichkeit. Geplant war sowieso schon ein Konzert mit vielen Alternativen zu den bisherigen Konzerten. Im großen Tutti hätte das 75-köpfige sinfonische Blasorchester in der Stadthalle Aalen nicht auftreten können. Auch hätte man kaum – so wie in den letzten Jahren – 1.000 und mehr Gäste erwarten dürfen.

Doch die Bergkapelle will mit Optimismus in die Zukunft blicken. Sobald das Infektionsgeschehen und die Politik wieder Proben zulassen, möchte das Orchester loslegen. Wann und in welcher Form man dann auftreten wird, ist noch nicht klar, aber klar ist, dass man sich musikalisch zurückmelden wird! Zwischenzeitlich kann man sich mit zahlreichen Aufnahmen der Bergkapelle und des Jugendorchesters auf dem eigenen Youtube-Kanal behelfen.

Alternative zum Dreikönigskonzert: Im Video das Digitale Konzert aus dem Sommer 2020: