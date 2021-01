Polizei sperrt Schlittenhang in Kaisersbach

Blaulicht Zu viele Besucher am Mittwoch auf der Rodelbahn im Rems-Murr-Kreis

Kaisersbach. Weil auf dem Schlittenhang an der Sonnenhalde bei Kaisersbach am Mittwochnachmittag gegen 15.20 Uhr zu viele Besucher waren, hat die Polizei die Rodelbahn gesperrt. Bei einer Kontrolle der Beamten wurde festgestellt, dass sich auf dem Schlittenhang etwa 500 bis 600 Personen aufhielten und keine Mund-Nasen-Bedeckungen trugen, teilt die Polizei mit. Aufgrund der hohen Besucherzahl war die Einhaltung von Mindestabständen nicht möglich, weshalb von der Polizei das Schlittenfahren untersagt wurde. Die anwesenden Personen kamen der Anordnung nach. Die Parkplätze am Schlittenhang wurden anschließend durch die Gemeinde Kaisersbach gesperrt.