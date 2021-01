Dachstuhlbrand in Aalener Bürogebäude - etwa 70.000 Euro Schaden

Aalen. Wie die Polizei mitteilt, brennt am Donnerstagmittag in der Kettelerstraße in Aalen ein Bürogebäude. Wie Polizeisprecher Jonas Ilg auf Nachfrage mitteilt, sei der Dachstuhl in Brand geraten. Um 12.05 Uhr ging der Alarm ein. Die Mitarbeiter im Gebäude konnten dieses selbstständig verlassen. Es wurde niemand verletzt. Die Feuerwehr war mit sechs Fahrzeugen und 39 Personen im Einsatz und konnte den Brand löschen. Eine Ausbreitung auf neben gelegene Gebäude wurde verhindert. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an, nach aktuellen Erkenntnissen ist bisher davon auszugehen, dass der Brand infolge eines technischen Defekts entstand. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf etwa 70.000 Euro.