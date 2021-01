56-jähriger Aalener sucht bei "First Dates" die Liebe

Jens aus Aalen ist am Donnerstag bei der Dating-Show auf Vox zu sehen.

Aalen. Sie haben sich noch nie zuvor gesehen: Der 56-jährige Jens aus Aalen und die 54-jährige Christine aus Illertissen. In der Fernsehsendung "First Dates" auf Vox trafen sie zum ersten Mal aufeinander und haben ein Blinde Date gehabt.

Interessierte Singles haben in der Sendung die Möglichkeit, sich auf der Internetseite zu bewerben. Ein Castingteam prüft im Anschluss, ob ein potenzieller Partner unter den anderen Bewerbern dabei ist. So kommt es gegebenenfalls zu einem Date im „First-Dates“-Restaurant in Köln.

Der Außendienstmitarbeiter hat es zunächst mit "verschmitztem Flirten" versucht, so beschreibt es seine Verabredung Christiane. Doch nach dem Smalltalk wurde es ruhig. "Wir hatten keine Themen mehr, das Gespräch hat gestoppt", erklärt der Aalener.

Auch wenn sich die beiden sympathisch waren, sind sie sich am Ende der Sendung einig: "Die Chemie passt nicht".