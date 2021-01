Am Freitag dominieren die Wolken - örtlich fällt etwas Schnee

Am Freitag sind auf der Ostalb erneut viele Wolken unterwegs und örtlich fällt auch noch Schnee. Die Spitzenwerte liegen bei -3 bis 0 Grad. -3 Grad gibt’s in Neresheim, -2 in Bopfingen, -1 in Ellwangen. In Aalen und Schwäbisch Gmünd gibt’s maximal 0 Grad. In der Nacht zu Samstag sind einzelne Schneeschauer unterwegs. Die Tiefstwerte liegen bei -2 bis -5 Grad. Am Samstag dominieren weiterhin die Wolken, maximal 0 Grad. Am Sonntag ändert sich so gut wie nichts. Es überwiegen weiterhin die Wolken und örtlich kann es ein wenig schneien. Mit etwas Glück zeigt sich aber auch mal die Sonne. Die Höchsttemperatur liegt bei -1 Grad. Noch ein schneller Blick in die kommende Woche: Das winterliche Wetter bleibt uns erstmal erhalten: Tagsüber pendeln sich die Werte bei unter null Grad ein – dazu rieseln immer wieder mal die Flocken. Falls es in den Nächten mal auflockern sollte, sind durchaus bis zu -10 Grad möglich. Ansonsten bleibt es mit -3 bis -6 Grad etwas „milder“.