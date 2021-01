Unbekannter bricht in Wohnhaus ein

Spraitbach. In der Stuifenstraße wurde am Donnerstagnachmittag in ein Wohnhaus eingebrochen, berichtet die Polizei. Zwischen 15.30 Uhr und 18.30 Uhr drang ein Einbrecher gewaltsam über eine Balkontüre ins Gebäude ein und entwendete Schmuck. Die Polizei Schwäbisch Gmünd hat die Ermittlungen zum Tatgeschehen aufgenommen und bittet unter Tel. (07171) 3580 um sachdienliche Hinweise.