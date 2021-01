Die Heiligen Drei Könige in „Bethlehem“ ziehen an

Glaube Die Krippenlandschaft in „Bethlehem“ am Ortsrand von Wetzgau zieht seit drei Wochen zahlreiche Besucher an, „noch mehr als in den vergangenen Jahren“, freuen sich die Organisatoren der katholischen Kirchengemeinde St. Maria Wetzgau-Rehnenhof. Zum Bestand gehören mittlerweile 22 Figuren, der große Stern sowie weiteres Zubehör. Die Figuren wurden seit 1997 in Eigenarbeit durch eine Gruppe handwerklich begabter Männer der Kirchengemeinde angefertigt und sind bis 17. Januar am Ortsrand von Wetzgau unterhalb des Hofs der Familie Munz und der Kleintierzuchtanlage zu besichtigen. Der Weg ist ab dem Kreisverkehr Wetzgau-West am Ortsausgang Richtung Großdeinbach beschildert. Foto: privat