Autofahrer nach Unfall auf B29 bei Lorch schwer verletzt

Lorch. Schwer verletzt wurde Autofahrer am Dienstag auf der B29 in Fahrtrichtung Aalen, als er sein Auto zwischen der Anschlussstellen Lorch Ost und Schwäbisch Gmünd auf der winterglatten Fahrbahn übersteuerte, nach rechts von der Fahrbahn abkam und in den Böschungsbereich schanzte. Wie die Polizei berichtet, schlug er dort mehrmals auf, bevor er letzlich im Böschungsgraben entgegen der Fahrtrichtung zum Stehen kam. Vermutlich sei der Mann durch eine Eisplatte im Bereich der Mittelleitplanke und des linken Fahrstreifens erschrocken, so die Polizei. Die B29 musste zur Bergung des Unfallfahrzeuges kurzzeitig voll gesperrt werden.