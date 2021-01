Der Ostalb-Morgen

Der Live-Ticker mit Verkehr, Wetter und allem, was Sie zum Start in den Tag wissen müssen.

7.15 Uhr: Am Mittwoch wird's wieder bewölkt auf der Ostalb ab dem späten Nachmittag/frühen Abend sind örtlich kurze Schneeschauer möglich. Die Spitzenwerte liegen bei -1 bis +2 Grad. Mehr Infos zum Wetter in Tim's Wetterblog.

6.46 Uhr: Achtung Autofahrer! Auf der B29 Richtung Aalen kam es zwischen Böbingen und Essingen zu einem Unfall. Die Unfallaufnahme läuft. Fahren Sie dort bitte besonders vorsichtig.

6.30 Uhr: In Zeiten von Homeschooling und Homeoffice ist die Online-Plattform "Moodle" unerlässlich. Doch mit Problemen sind viele Schulen am Montag in den Fernunterricht gestartet. Weil zu viele gleichzeitig auf die Lernplattform „Moodle“ zugriffen, machten die Server schlapp. Nun kündigt sich im Aalener Gemeinderat weiterer Streit um die Digitalisierung an Schulen an.

6.10 Uhr: Erstmals in Deutschland ist die Südafrika-Variante B. 1.351 des Coronavirus nachgewiesen worden und zwar im Zollernalbkreis. Das Sozialministerium Baden-Württemberg teilte mit, eine erkrankte Person sei mit ihrer Familie Mitte Dezember von einem längeren Aufenthalt in Südafrika zurückgekehrt, alle hätten sich fünf Tage später testen lassen. "Diese Tests fielen negativ aus",hieß es. Eine Woche später hätten Familienmitglieder milde Krankheitssymptome entwickelt. Mittlerweile seien Corona-Infektionen bei sechs Personen aus drei Haushalten nachgewiesen worden.

6.05 Uhr: Der Deutsche Wetterdienst (DWD) meldet am heutigen Mittwoch bis etwa 9 Uhr eine amtliche Warnung vor Glatteis. Aufgrund von überfrierender Nässe muss örtlich mit glatten Straßen gerechnet werden. Fahren Sie deshalb besonders vorsichtig.

6.03 Uhr: Gute Nachrichten für Autofahrer. Die Straßen im Ostalbkreis sind aktuell frei.

6 Uhr: Guten Morgen und willkommen zum Ostalb-Morgen an diesem Mittwoch. Hier erfahren Sie kurz zusammengefasst, was zum Start in den Tag wichtig ist. Jessika Preuschoff begleitet Sie durch den Morgen und fasst alles rund um Verkehr, Wetter und wichtigen Meldungen bis etwa 9 Uhr zusammen