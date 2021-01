Corona: 7-Tage-Inzidenz liegt im Ostalbkreis bei 201

Ostalbkreis. Im Ostalbkreis überschreitet die 7-Tage-Inzidenz den Wert von 200. Aktuell liegt der Wert bei 201. In den vergangenen sieben Tagen habe die Region 631 Neuinfektionen verzeichnet, bestätigt Susanne Dietterle, Pressereferentin im Landratsamt. "Daraus resultiert der heute publizierte Inzidenzwert von knapp 201", sagt sie. In den Zahlen wird der 7. Januar mit 169 Neuinfektionen gegenüber dem Vortag geführt. Morgen fällt dieser Tag aus der 7-Tage-Inzidenz heraus. "Sollten wir heute im Laufe des Tages also keinen Zuwachs an Neuinfektionen haben, der über dem heutigen liegt, dann sinkt unsere Inzidenz wieder deutlich", erklärt Dietterle.

Die in anderen Bundesländern eingeführte Radiusbeschränkung auf 15 Kilometer hat das Land Baden-Württemberg nicht umgesetzt. Daher gilt dies auch vorerst nicht für den Ostalbkreis.

Unter dem Vorsitz von Landrat Dr. Joachim Bläse trifft sich der Krisenstab Corona täglich. "Wir analysieren und bewerten die Entwicklung der Neuinfektionen sowohl hinsichtlich ihrer räumlichen Verteilung als auch der betroffenen Altersgruppen und etwaigen Clustern in Einrichtungen", sagt Dietterle. Nun gilt es, die Zahlen der Neuinfektionen über das Wochenende abzuwarten. Außerdem müsse man die vom Land heute angekündigte Entscheidung hinsichtlich Kita- und Grundschulstart in die Überlegungen mit einbeziehen.

