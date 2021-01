53-Jährige stürzt beim Schlittenfahren und wird lebensgefährlich verletzt

Alfdorf. Eine 53-Jährige hat sich am Donnerstag bei einem Sturz vom Schlitten schwer verletzt. Wie die Polizei berichtet, furh die Frau am Donnerstag gegen 16.50 Uhr im Bereich der Meuschenmühle mit einem Schlitten an einem dortigen Hang. Dabei verlor sie die Kontrolle über ihren Schlitten und fuhr durch ein Gebüsch. Anschließend stürzte sie in einen angrenzenden Bachlauf und verlor das Bewusstsein. Die Frau wurde durch den Sturz lebensgefährlich verletzt und musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht werden.