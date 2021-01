Der Ostalb-Morgen

Der Live-Ticker mit Verkehr, Wetter und allem, was Sie zum Start in den Tag wissen müssen.

6.35 Uhr: Baden-Württembergs Impfzentren können von Freitag an die ersten Dosen des neu zugelassenen Moderna-Impfstoffes auf die Spritzen aufziehen und nutzen. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums in Stuttgart werden zunächst 8400 Dosen an sieben der neun Zentralen Impfzentren im Land geliefert. Die Hälfte der Lieferung wird für die jeweils zweite Impfung in drei Wochen zurückgehalten, hieß es weiter.

6.15 Uhr: Im Pflegestift Rosenberg gab es einen großen Corona-Ausbruch. Vier der Erkrankten starben. Die Zahlen sind inzwischen wieder rückläufig. Derzeit sind noch 23 Personen erkrankt, die übrigen wieder genesen.

6.07 Uhr: Ministerpräsident Kretschmann und Kultusministerin Eisenmann lassen Kitas und Grundschulen erst einmal geschlossen. Eine Öffnungsperspektive für Grundschulen und Kitas soll erarbeitet werden.

6.05 Uhr: Auf den Straßen im Ostalbkreis ist es zur aktuellen Stunde ruhig. Allerdings warnt auch heute der Deutsche Wetterdienst (DWD) vor Glätte durch überfrierende Nässe und geringfügigen Schneefalls.

6.03 Uhr: Zu Beginn gibt es eine Zugverspätung zu melden: Der IRE1 von Aalen (6 Uhr) nach Karlsruhe hat aktuell eine Verspätung von 10 Minuten. Grund sei eine verspätete Bereitstellung des Zuges.

6 Uhr: Guten Morgen und willkommen zum Ostalb-Morgen an diesem Freitag. Hier erfahren Sie kurz zusammengefasst, was zum Start in den Tag wichtig ist. Jessika Preuschoff begleitet Sie durch den Morgen und fasst alles rund um Verkehr, Wetter und wichtigen Meldungen bis etwa 9 Uhr zusammen