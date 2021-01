Sechs Hubschrauber der US-Streitkräfte über Aalen

Aalen. Ein SchwäPo-Leser beobachtete am Donnerstagmittag mehrere Hubschrauber, die über dem Grauleshof in Aalen flogen. Auf Nachfrage dieser Zeitung bestätigt ein Sprecher des Luftfahrtamtes der Bundeswehr, dass es sich bei dem Flugbetrieb um sechs Hubschrauber der US-Streitkräfte handelte. "Der Überflug über Aalen fand um 14.18 Uhr in einer Höhe von rund 500 Metern in Richtung Nordosten statt."