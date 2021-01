Mit Schneeball Fensterscheibe beschädigt

Polizeibericht Unbekannte bewerfen Wohnhaus in Oberkochen mit Schneebällen.

Oberkochen. Unbekannte haben eine Fensterscheibe eines Wohnhauses in Oberkochen mit Schneebällen beworfen und beschädigt. Wie die Polizei berichtet, haben die Unbekannte zwischen Donnerstagnachmittag und Freitagabend in der Straße Am Bahnhof das Wohnhaus beworfen. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 300 Euro.