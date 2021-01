Es fällt häufig Schnee

Am Sonntag wird das Wetter auf der Ostalb spannend. Bereits im Laufe der Nacht erreicht uns von Westen her ein Schneefallgebiet. Am Sonntag tagsüber fällt häufig Schnee bei maximal -2 bis 0 Grad. Bis zum Abend können oberhalb etwa 400 bis 500 Meter durchaus bis zu 5 Zentimeter (örtlich auch mehr) zusammenkommen. Am Montag sind noch ein paar Schneeschauer unterwegs, maximal 0 Grad. Im weiteren Wochenverlauf dominieren die Wolken, dazu steigen auch die Temperaturen etwas an und pendeln sich grob bei 1 bis 4 Grad ein.