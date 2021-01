Am Dienstag kommt Pirmasens

Fußball, Regionalliga Die Rasenheizung läuft. Aus derzeitiger Sicht kann das Nachholspiel in der Ostalb-Arena stattfinden.

Die Rasenheizung in der Aalener Ostalb-Arena läuft seit vergangenen Donnerstag wieder. Trotz der neuerlichen Schneefälle am Sonntag geht man beim VfR Aalen davon aus, dass das Nachholspiel gegen den FK Pirmasens an diesem Dienstagabend (Anstoß 19 Uhr) in der Aalener Ostalb-Arena stattfinden kann