Rot am See: Wohnhausbrand

Rot am See. Wie die Polizei am Montagmittag mitteilt, ist es in Rot am See zu einem Wohnhausbrannd gekommen. Der Brand ereignete sich in der Kupferholzstraße. Zwei Personen konnten das brennende Haus unverletzt verlassen. Die Feuerwehr hat den Brand erfolgreich gelöscht. Der Schaden beläuft sich laut ersten Schätzungen zufolge im unteren sechsstelligen Bereich. Vermutlich ist der Brand im Keller ausgebrochen.