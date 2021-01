Mann in Schorndorf tot aufgefunden - Kripo richtet Ermittlungsgruppe ein

Schorndorf. Am 9. Januar wurde in einem Wohnhaus im Wohngebiet "Holzberg" ein 79-jähriger Mann von Familienangehörigen tot in seiner Wohnung aufgefunden. Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Aalen hat daraufhin die Ermittlungen zu dem Todesfall übernommen. Aufgrund einer erfolgten rechtsmedizinischen Untersuchung muss laut Polizei derzeit von einer Gewalteinwirkung ausgegangen werden, die zum Tod des 79-Jährigen führte. Deshalb wurde von der Kriminalpolizei Waiblingen die "Ermittlungsgruppe Holzberg" zur Klärung der näheren Todesumstände eingerichtet. Die Ermittlungen dazu dauern an.