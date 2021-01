Ein wolkenreicher Dienstag - vereinzelt fällt etwas Schnee oder Regen

Am Dienstag gibt es einen Wechsel aus vielen Wolken und etwas Sonne. Ganz vereinzelt kann es auch noch schneien, beziehungsweise später unterhalb von etwa 500 Meter auch regnen. Es weht außerdem ein lebhafter Wind. Die Spitzenwerte liegen bei 1 bis 4 Grad. 1 Grad gibts in Neresheim, 2 in Bopfingen, 3 in Aalen und Ellwangen. Rund um Schwäbisch Gmünd werden die 4 Grad erreicht. In der Nacht zu Mittwoch ist es meist bewölkt. Die Tiefstwerte liegen bei +1 bis -2 Grad. Am Mittwoch, Donnerstag und Freitag sind viele Wolken unterwegs. Mit etwas Glück zeigt sich aber auch mal die Sonne. Die Werte pendeln sich grob bei 3 bis 6 Grad ein.