Es dominieren wieder die Wolken

Am Donnerstag gibt es auf der Ostalb einen Mix aus vielen Wolken und etwas Sonne. Ganz vereinzelt kann es auch mal etwas regnen – es weht außerdem ein lebhafter Wind. Die Spitzenwerte liegen bei 4 bis 8 Grad. 4 Grad gibt’s in Neresheim, 5 in Bopfingen, 6 in Ellwangen, 7 in Aalen. Rund um Schwäbisch Gmünd gibt’s die 8 Grad. In der Nacht zu Freitag fällt örtlich etwas Regen. Die Tiefstwerte liegen bei 4 bis 0 Grad. Am Freitag dominieren nach wie vor die Wolken, ab und zu zeigt sich aber auch mal die Sonne. Die Höchsttemperatur liegt bei 6, örtlich auch 7 Grad. Am Wochenende wird es nasskalt mit Regen- und Schneeschauern.