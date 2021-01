Rückruf bei Bäckereigruppe: Diese Backwaren sind betroffen

Aus Gründen des vorbeugenden Verbraucherschutzes werden Linzerartikel und Feinbackwaren mit Haselnüssen der K&U-Bäckereigruppe (K&U, Marktbäckerei, Bäckerhaus Ecker) zurückgerufen. Das teilt Edeka Südwest in einer Pressemeldung mit. Die Backwaren wurden im Südwesten Deutschlands (Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz, Saarland, Südhessen und Teile Bayerns) in den Verkaufsstellen der Bäckereigruppe sowie an Bäckerei-Bedienungstheken und in Lebensmittelmärkten von "Marktkauf", "Edeka" und "nah & gut" angeboten.

Aufgrund eines Fehlers beim Lieferanten von Haselnüssen könne nicht ausgeschlossen werden, dass sich vereinzelt Drahtstücke in den Produkten befinden. Beim Verschlucken sei eine Verletzung möglich. Kunden, die einen entsprechenden Artikel gekauft haben, werden gebeten, diesen nicht zu verzehren, sondern in die Filialen zurückzubringen. An den Bäckerei-Bedienungstheken sind betroffen: Linzertorte 600g (verpackt und mit Mindesthaltbarkeitsdaten bis einschließlich 21. März 2021) und Linzerherz 125g (verpackt und mit Mindesthaltbarkeitsdaten bis einschließlich 26. Februar 2021) sowie die lose verkauften Backwaren Linzerschnitte, Wickelkranz, Nusskranz, Wiener Kranz, Nusscremetorte und Nussi Sand-Rührkuchen. In den Märkten ist betroffen: „Mit Herz gemacht“ Linzerschnitte 500g (verpackt und mit Mindesthaltbarkeitsdaten bis einschließlich 21. März 2021).

Edeka Südwest sowie die zum Unternehmensverbund gehörende K&U-Bäckereigruppe haben umgehend reagiert und vorsorglich alle Artikel sofort aus dem Verkauf genommen. Kunden können die Artikel gegen Erstattung des Kaufpreises auch ohne Kassenbon in der Verkaufsstelle bzw. im Markt zurückgeben.

Bei Rückfragen können sich Kunden per E-Mail an qs_kuu@kundu.de wenden.